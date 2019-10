Et soudain, Bethesda lance un abo premium pour Fallout 76 (99€ l'année) Et soudain, Bethesda lance un abo premium pour Fallout 76 (99€ l'année)

Alors que tout le monde s'attendait à un passage en F2P d'un mois à l'autre, Bethesda prend tout le monde à contre-pied en annonçant plutôt une offre d'abonnement pour Fallout 76. Pour ceux qui sont très fans et il y en a peut-être.



Donc pour « seulement » 12,99€ par mois et pour carrément 99,99€ l'année, vous pourrez devenir membre Premium et bénéficier des bonus suivants :



- Créer vos mondes privés (pour y inviter jusqu'à 7 potes)

- Une boîte de rangement à emplacements illimités.

- Une tente qui servira d'option voyage rapide.

- 1650 points Atoms par mois à dépenser dans la boutique.

- Un skin de Ranger exclusif et un lot d'icônes et autres emotes.



Ah et c'est disponible dès maintenant, en notant que ce n'est qu'un abonnement : il faut d'abord acheter le jeu.