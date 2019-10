Suda 51 et Swery 65 sur un ''projet secret'' Suda 51 et Swery 65 sur un ''projet secret''

IGN Japan tiendra demain un Live Strem spécial réunissant les deux « personnalités folles » de l'industrie, avec d'un coté Suda 51 (Goichi Suda, de No More Heroes) et de l'autre Swery 65 (Hidetaka Suehiro, de Deadly Premonition), les deux ayant l'intention selon le site de parler d'un « projet secret » en commun.



Alors attention au sens des mots : projet ne veut pas forcément dire jeu et on n'est donc pas à l'abri d'un nouveau T-Shirt dans Travis Strikes Again. On garde néanmoins espoir pour quelque chose de suffisamment consistant, surtout que le Live durera 1h, tout en espérant que cela soit l'occasion de ramasser quelques infos sur les futurs No More Heroes 3 et Deadly Premonition 2.



RDV à ce mercredi à midi pour découvrir tout cela.