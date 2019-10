One Piece PW4 : un peu de Wano en scans One Piece PW4 : un peu de Wano en scans

Alors que plusieurs éléments de l'Arc Whole Cake Island ont déjà été dévoilés pour One Piece : Pirate Warriors 4, Bandai Namco commence maintenant à dresser quelques détails pour l'Arc Wano qui n'aura aucune chance d'être terminé en manga ou même pré-publication d'ici la sortie du jeu en 2020, sur tous les supports.



Pour autant, les premiers tomes seront suffisants pour proposer Hawkins jouable, ainsi que l'évidente présence de Kaido en gros boss (sans que l'on sache encore si on pourra le prendre en main). Notons aussi la présence de Barbe Noire, Sabo et Burgess sur ces scans mais rien ne dit encore si leurs apparitions se limiteront aux interludes de la Rêverie (on imagine que les deux premiers seront jouables, puisque c'était déjà le cas dans PW3).