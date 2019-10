USA : la Switch dépasse les 15 millions USA : la Switch dépasse les 15 millions

Alors que la Nintendo Switch a dépassé en Europe les 10 millions d'unités vendues depuis quelques jours, c'est encore une fois les USA qui maintiennent leur statut de plus gros marché pour le constructeur : 15 millions de ventes du lancement à la date arrêtée du 30 septembre, incluant évidemment le récent modèle Lite.



Mais aussi :



- La Switch est pour l'heure la console la plus vendue de l'année aux USA.

- Elle fait pour l'heure 20 % de mieux qu'en 2018.

- 14 jeux de la machine sont million-seller sur le territoire, et quatre ont dépassé les six millions de ventes (Mario Kart 8 Deluxe, Zelda : Breath of the Wild, Super Smash Bros Ultimate et Super Mario Odyssey).