Marvel's Avengers bénéficiera d'améliorations pour la Next Gen (+ quelques infos) Marvel's Avengers bénéficiera d'améliorations pour la Next Gen (+ quelques infos)

Connu des la scène des streamers US, HipHopGamer a eu l'occasion d'interviewer quelques représentants de Crystal Dynamics dans le cadre de la promo Marvel's Avengers et l'homme a apparemment réussi son coup puisqu'il a pu repartir avec quelques informations notables.



Voici donc :



- Dès le début du projet, Ms. Marvel était prévue pour être le personnage principal (ou en tout cas celle qui servira de lien pour réunir toute l'équipe).

- Des héros encore non annoncés se débloqueront en progressant dans le scénario.

- Les développeurs ont sous-entendu clairement la présence d'attaques spéciales en duo.

- Aucun « méchant » ne sera jouable malheureusement.

- Le jeu bénéficiera d'améliorations pour les consoles de prochaine génération (*).



(*) Bien entendu, il n'est pas précisé s'il s'agira d'un patch magique pour ceux qui possèdent déjà le jeu ou d'une ressortie en boîte (voir les deux, tout simplement).



Sortie prévue le 15 mai 2020.