Google Stadia sera lancé le 19 novembre

Google entre cette fois dans le concret en annonçant la date de lancement de son service, ou en tout cas pour ceux qui ont précommandé le pack Premiere Edition (Chromecast Ultra, manette et trois mois d'abonnement Pro) : ce sera pour le 19 novembre à 17h00, avec une liste de titres encore non spécifiée mais on devrait au moins y trouver duet(ainsi que bien évidemmentpuisque offert aux abonnés).D'autres précisions arriveront rapidement mais on rappelle que dans tous les cas, la version « gratuite » du service ne sera pas disponible avant l'année prochaine (probablement pour ne pas user trop vite les serveurs d'entrée). La différence entre les deux formules viendra du fait que sans abonnement, ce sera du 1080p maximum, aucun jeu offert ni remise spéciale sur les achats.