Skullgirls 2nd Encore trouve enfin date sur Switch

Après « seulement » quelques mois de retard, la version Switch dedevrait apparemment arriver la semaine prochaine, le 22 octobre précisément, comme l'indique la page eShop du concerné. Faute de communiqué, on ignore encore s'il en sera de même coté Xbox One, alors que le titre est déjà disponible depuis un bon moment sur PC, PS4 et Vita.On en profite pour rappeler aux anti-dématérialisés qu'il sera possible de se procurer une édition spéciale, unique moyen d'avoir le jeu sur cartouche.