One Piece PW4 : des visuels pour Charlotte Katakuri et Luffy Snakeman One Piece PW4 : des visuels pour Charlotte Katakuri et Luffy Snakeman

Après les scans flous, place à quelque chose de plus concret pour One Piece : Pirate Warriors 4 afin d'illustrer les deux derniers personnages annoncés au casting, à savoir Charlotte Katakuri ainsi que « Luffy Snakeman », donc dans sa deuxième forme de Gear 4 (faut suivre).



Pour l'heure, outre ces deux-là et quelques changements de moveset chez d'autres, seuls Carrot et le Germa66 font également partie des nouveaux mais Bandai Namco a probablement encore beaucoup à citer, surtout que l'Arc Wano (ou en tout cas le début, forcément) a depuis été confirmé.



Sortie prévue pour 2020 sur tous les supports.