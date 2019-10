PayDay 3 : le sauveur de Starbreeze qui va néanmoins prendre tout son temps PayDay 3 : le sauveur de Starbreeze qui va néanmoins prendre tout son temps

Starbreeze continue de se reconstruire dans l'ombre, toujours blessé financièrement après l'énorme échec de Overkill's The Walking Dead qui par effet boule de neige a conduit à l'annulation des versions consoles ainsi qu'une désolidarisation pour System Shock 3 (heureusement récupéré par OtherSide Entertainment).



Et après des mois de silence, le groupe est désormais prêt à relever doucement la tête en publiant un semblant de feuille de route avec des objectifs de rehausse de la trésorerie grâce au sauveur PayDay qui va tout d'abord accueillir son spin-off mobile Crime War quelque part en 2020 (probablement durant le deuxième semestre).



Et ce jeu aura tout intérêt à attirer un minimum de monde et permettre à Starbreeze de signer de nouveaux accords financiers en vue du messie aussi bien pour le groupe que la communauté : PayDay 3, dont les prévisions de lancement se situent désormais… en 2022 ou 2023. Il va falloir s'accrocher jusque là.