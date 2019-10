Katakuri confirmé pour One Piece PW4 Katakuri confirmé pour One Piece PW4

Il aurait impossible pour Omega Force de faire autrement (les fans auraient hurlé sinon) : Katakuri fera bien évidemment partie des personnages jouables de One Piece : Pirate Warriors 4, intégrant donc le casting des petits nouveaux où se trouvent déjà Carrot et le Germa66.



On rappelle que certains anciens bénéficieront eux d'un nouveau moveset, dont Sanji, Jimbei et bien sûr Luffy, qui on le voit également sur ces scans aura la forme Snakeman du Gear 4.



Sortie prévue pour 2020 sur tous les supports.