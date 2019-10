Des visuels pour My Hero One's Justice 2 Des visuels pour My Hero One's Justice 2

Après la première présentation il y a peu, My Hero One's Justice 2 s'offre une poignée de visuels pour illustrer trois des différents personnages jouables, donc All Might, Tomura Shigaraki, et surtout Mirio Togata, nouveau au casting.



Bandai Namco a encore beaucoup de choses à dire sur cette suite, particulièrement coté modes de jeu, mais prendra le temps de faire bien les choses d'ici le lancement prévu pour un vague 2020 sur tous les supports.