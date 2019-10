Sony Interactive : vague de licenciements dans les secteurs marketing US et européen Sony Interactive : vague de licenciements dans les secteurs marketing US et européen

A une époque qui commence à se faire lointaine, on pouvait considérer qu'il n'existait pas « une » branche PlayStation chez Sony mais bien plusieurs branches, à raison d'une pour chacun des principaux territoires : USA, Europe et bien évidemment Japon (devenu plus globalement Japon/Asie).



Si l'on séparait les choses, c'est bien parce que chacune semblait plus ou moins indépendante dans la façon de faire, notamment dans le domaine marketing, où la branche européenne a beaucoup plus poussé les PlayStation Move qu'aux USA.



Mais on l'a remarqué, depuis le début de cette génération, la branche US a pris un tout autre poids au point que la PlayStation 4 est davantage considérée comme un produit américain que japonais. Et cela ne risque pas de faiblir alors que la Next Gen pointe à l'horizon : le site VGC qui a des sources sûres directement chez les concernés vient de déclarer que des représentants de PlayStation US sont venus ce mardi faire une petite visite au QG européen (à Londres) pour annoncer une restructuration des divisions marketings et relationnelles (presse & co).



Conséquence, une vague de licenciements aussi bien aux USA qu'en Europe dans les services concernés, et un goût bien amer dans la bouche de ceux qui travaillaient jusqu'à présent pour l'actuel leader du marché : « Je déteste le fait que tout cela sera noyé sous l'annonce de la PS5. »



UPDATE



- Toujours selon VGC, la branche US a désormais une telle main-mise sur le marketing mondial que Sony Interactive Europe n'était même pas au courant du récent deal avec Wired pour les révélations autour de la PlayStation 5.