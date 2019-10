Pour Neurath et Spector, le timing est parfait pour la résurrection de System Shock

A défaut de neuf niveau vidéo et information, Paul Neurath et Warren Spector ont souhaité revenir sur leur volonté de ressusciter la franchiseavec le développement d'un troisième épisode deux décennies après le précédent.Une longue attente justifiée par les deux têtes pensantes qui estiment que la franchise a quelque part toujours été en adéquation avec le monde réel, déjà avec le premier épisode quand on commençait à entrevoir à l'horizon l'explosion de l'ère informatique et qu'on avait encore en tête les deux films Terminator (il paraît qu'il y en a eu d'autres), mais surtout avec, à une époque où a commencé à émerger chez le grand public une paranoïa face à la technologie, aussi bien par la fameuse crainte du « bug de l'an 2000 » que le phénomène cinématographique Matrix.20 ans d'attente, tout simplement parce que l'humanité a eu d'autres préoccupations entre temps, mais les nouvelles technologies, les réseaux sociaux et tout simplement les projets d'avenir des plus grandes puissances du monde ont poussé notre duo à ressusciter « SHODAN », l'intelligence artificielle malveillante qui semble avoir un réel problème vis-à-vis de notre espèce.Warren Spector :Paul Neurath :qui n'a pas encore de date de sortie (vous pouvez retrouver le teaser ci-dessous) mais nous aurons de quoi patienter avec l'arrivée début 2020 du remake du premier épisode, désormais entre les mains de OtherSide Entertainment.