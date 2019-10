Dead or Alive 6 : Koei Tecmo confirme la présence d'un nouveau combattant dans le Pass 3 Dead or Alive 6 : Koei Tecmo confirme la présence d'un nouveau combattant dans le Pass 3

Là où les autres jeux de baston nous font des Season Pass d'un an, Koei Tecmo continue de prendre le principe au sens premier du terme avec « un pass par saison ». Dead or Alive 6 qui n'est sorti qu'en mars dernier va donc accueillir son troisième avec comme d'habitude un contenu essentiellement fait de costumes mais aussi et surtout un nouveau combattant, qui selon les quelques fuites devraient être Rachel (Ninja Gaiden).



Ce troisième Pass sera lancé à la fin du mois, et si on ne connaît pas son prix, on rappelle que chacun coûte à peu près le prix d'un jeu voir plus (donc entre 60 et 80€ selon l'humeur).