Monster Hunter World passe les 14 millions

Monster Hunter World continue de revendiquer son statut de plus grand succès de l'histoire de Capcom en dépassant aujourd'hui les 14 millions de ventes, soit 2 millions de plus depuis février dernier.



Il est évident que Iceborne a eu son petit effet mais prenez en compte que les ventes de l'extension seule (en dématérialisé) ne sont pas prises en compte dans ce bilan : seule la version de base et la Master Edition (incluant le jeu et l'extension) font partie des 14 millions.



Le DLC Iceborne a lui fait plus de 2,5 millions en achat individuel, en seulement une semaine.