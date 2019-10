Yakuza 7 montre quelques unes de ses classes Yakuza 7 montre quelques unes de ses classes

Yakuza : Like a Dragon va assumer son coté RPG jusqu'au bout des ongles en intégrant comme cela avait été déjà dit des classes de personnage que l'on pourra d'ailleurs modifier à sa guise, même s'il existera quelques restrictions : certaines sont réservées aux hommes, d'autres aux femmes.



Ces quelques visuels nous montrent par exemple la demoiselle idole spécialisée donc le buff/debuff (donc classe Chanteuse), ou le spécialiste du combat breackdance (classe Danseur) tandis qu'on trouvera également un policier anti-émeute (équivalent de la classe Chevalier) et le voyant qui avec ses sorts de soins grâce à sa boule de cristal est bien évidemment à comparer avec un mage blanc.



Si chaque personnage pourra augmenter en level, il en sera de même pour chacune des classes avec le besoin de pousser certaines aptitudes pour débloquer les classes spécialisées évidemment plus puissantes et garnies de compétences exclusives.



Sortie prévue le 16 janvier 2020 au Japon, puis plus tard la même année chez nous.