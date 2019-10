Avec 3,2 millions de ventes, Detroit Become Human a dépassé Beyond TS Avec 3,2 millions de ventes, Detroit Become Human a dépassé Beyond TS

Sony met à jour les données de Detroit : Become Human en annonçant que le dernier bébé en date de Quantic Dream a dépassé les 3,2 millions de ventes uniquement dans sa version PlayStation 4, le titre n'étant de toute manière pas encore disponible sur l'Epic Games Store.



Mine de rien, le jeu aura tout de même dépassé assez rapidement le total de Beyond : Two Souls mais il reste encore beaucoup de travail pour pouvoir prétendre au record de Heavy Rain et ses 5,3 millions au dernier recensement.



Rappelons que Quantic Dream est désormais repassé sous la bannière de la pleine indépendance, ayant désormais l'intention de sortir ses prochains jeux sur tous les supports possibles, tout en s'octroyant le statut d'éditeur pour aider des studios moindres à se lancer.