Un deuxième collector pour Shenmue III

Parce qu'une édition collector n'est vraisemblablement pas suffisante pour Shenmue III, Deep Silver et Pix'n Love annoncent un partenariat pour une deuxième version bien plus limitée (2500 exemplaires seulement) dont on ne encore rien du contenu si ce n'est que l'on y retrouvera au moins le jeu dans sa version PS4.



Toutes les informations devraient néanmoins tomber dans le courant de la semaine prochaine, les précommandes de la bêta étant fixées au 9 octobre à 17h30 précise.