AlphaDream (Mario & Luigi) ferme ses portes AlphaDream (Mario & Luigi) ferme ses portes

Alors qu'on estimait que chaque Nintendo Direct aurait pu être l'occasion d'annoncer le premier Mario & Luigi RPG sur Switch, c'est sous forme d'une bien mauvaise surprise que le studio affilié (AlphaDream) vient officiellement de se déclarer en banqueroute, et les choses n'ont malheureusement pas tardé puisque le site officiel a aussitôt été fermé dans la foulée.



Un studio indépendant fondé en 2000 par l'un des anciens PDG de celui que l'on appelait encore à l'époque Squaresoft, qui malgré le faible nombre d'employés (une cinquantaine seulement) n'a réussi à survivre que grâce à la franchise de Nintendo, les autres tentatives furent des projets assez discrets et jamais sortis du Japon, dont récemment un Kedama no Gonjiro sur mobile.



L'information restant de première fraîcheur, difficile de savoir encore si Nintendo compte sauver l'équipe ou du moins une partie pour poursuivre sa saga dont la seule raison de sa chute coté ventes vient du choix de supporter trop longtemps une 3DS morte.