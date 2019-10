[Rumeur] Persona 5 Royal pour mars 2020 [Rumeur] Persona 5 Royal pour mars 2020

La dernière édition du magazine Game Informer a mis en avant le chara-designer Shigenori Soejima, connu notamment pour ses travaux sur la franchise Persona et, justement, voilà que le magazine lâche en petit préambule sur Persona 5 Royal sortira en mars 2020 sur les terres occidentales. Il peut éventuellement s'agir d'une erreur mais l'édition étant celle de novembre, nous ne sommes pas à l'abri d'un embargo brisé et reste à attendre une confirmation d'Atlus.



Concernant l'interview elle-même, autant vous dire de suite qu'il n'y a pas grand-chose à en tirer hormis une satisfaction de voir la série Persona vraiment percer au Japon, et la promesse que le futur Project ReFantasy aura un design unique, ce qui est le minimum à attendre pour cette équipe.