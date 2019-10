X019 : le RDV est pris pour le 14 novembre X019 : le RDV est pris pour le 14 novembre

Les précisions concernant le X019 sont faites : le nouvel event de Microsoft se tiendra du 14 au 16 novembre au Copper Box Arena de Londres, et dont le Live Inside prendra place le 14 à 21h00 via Youtube et Mixer.



Rien n'a filtré concernant le contenu si ce n'est que ça va parler « gros et nouveaux jeux » et on espère tout de même quelque chose de plus pêchu que pour le X018 où, sorti des tiers et du Xbox Game Pass, la principale annonce (néanmoins très notable) fut l'officialisation du rachat d'Obsidian et InXile.



La grande interrogation restera : Scarlett ou pas ?