Xbox Game Pass : les jeux d'octobre (Part.1) Xbox Game Pass : les jeux d'octobre (Part.1)

Microsoft livre la première moitié des jeux Xbox Game Pass qui nous attendent dès ce mois d'octobre, le reste étant comme d'habitude gardé en stock pour être dévoilé dans quelques jours exception faite de l'assurance d'avoir The Outer Worlds à son lancement le 25.



3 octobre :

- Dishonored 2



10 octobre :

- Yooka Laylee

- World War Z



17 octobre :

- Fallout New Vegas

- Panzer Dragoon Orta

- Felix the Reaper