My Hero One's Justice aura une suite My Hero One's Justice aura une suite

Plutôt une bonne surprise, ou en tout cas par rapport à d'autres adaptations du même genre, My Hero One's Justice va déjà connaître un deuxième épisode sur toutes les consoles et vu que l'annonce concerne pour l'heure le Japon, il est probable qu'une version PC viendra se greffée à la liste pour ce qui est de l'occident.



Cette suite entend bien reposer sur les bases du premier, donc de l'Arena Battle, mais avec des personnages qui couvriront jusqu'à la Saison 4, incluant Kai Chisaki.



Si aucune date n'est indiquée pour l'heure, il ne faudra pas attendre bien longtemps pour avoir d'autres infos et voir le jeu en mouvement puisqu'il sera présenté à la ComicCon de New York qui ouvrira ses portes ce jeudi.