Cinq nouveaux titres pour la gamme PlayStation Hits Cinq nouveaux titres pour la gamme PlayStation Hits

La gamme PlayStation Hits (boîte comme dématérialisé) va s'agrandir encore un peu le 4 octobre avec l'ajout de cinq titres dont le prix tombera officiellement à 19,99€, et ce définitivement.



Les concernés sont donc :



- God of War

- Gran Turismo Sport

- Uncharted : The Lost Legacy

- Far Cry 4

- The Crew



Cette liste rejoindra une quarantaine de titres déjà disponibles à ce tarif dont Horizon Zero Dawn : Complete Edition, Uncharted 4, NiOh et Resident Evil 7.