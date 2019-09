Death Stranding est désormais Gold Death Stranding est désormais Gold

En décembre 2015, Hideo Kojima et une bonne partie de son équipe annonçait leur arrivée aux cotés de Sony (dans le cadre d'un financement) pour un tout nouveau projet. Moins de quatre ans plus tard, la team atteint le bout du chemin en annonçant que Death Stranding est désormais GOLD, donc finalisé de bout en bout et prêt à passer à l'usine (sous réserve d'un éventuel et habituel patch Day One).



En passant, notez que le bundle PS4 Pro mentionne clairement qu'il ne sera pas obligatoire d'être abonné PS Plus pour profiter de toutes les features online.