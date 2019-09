Hori annonce un volant aux couleurs de Mario Kart Hori annonce un volant aux couleurs de Mario Kart

L'entreprise Hori, spécialisé dans les accessoires (de belle qualité d'ailleurs) vient d'annoncer l'arrivée d'un combo volant + pédales aux couleurs de Mario Kart, compatible aussi bien avec la Nintendo Switch (encore heureux) que pour les joueurs PC.



La version standard (destiné aux enfants surtout) coûtera l'équivalent de 65€ HT, tandis que la DX qui offre du meilleur matos grimpe à plus de 130€.



Malheureusement, ça se passe uniquement au Japon pour le moment (via Amazon) et ça débarquera en novembre sur ce territoire.