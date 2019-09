Jedi Fallen Order prend RDV pour jeudi soir Jedi Fallen Order prend RDV pour jeudi soir

Electronic Arts balancera du neuf sur son Star Wars Jedi : Fallen Order durant l'event « Triple Force Friday » du 4 octobre mais on aura une belle entrée avant cela puisque les plans seront dévoilés ce jeudi 26 septembre, incluant la diffusion d'un nouveau trailer (à 20h00 précise).



De quoi en voir plus sur ce nouveau projet de Respawn dont on nous a assuré que la démo E3 n'était aucunement représentative (conçue pour une session cloisonnée afin de garantir un meilleur rythme).



Sortie prévue le 15 novembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.