Dragon Ball Z Kakarot : nouvelles images pour illustrer le début de l'Arc Buu

Ce que l'on disait ce matin est arrivé plus rapidement que prévu : Bandai Namco en montre un peu plus sur l'arc Buu de Dragon Ball Z : Kakarot, ou en tout cas le premier tiers, incluant le fameux mini-jeu de baseball mais également la présence de Bonyu, personnage inédit et ex-membre du Commando Ginyu.



Sortie prévue le 17 janvier 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.