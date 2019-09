Minecraft va enfin avoir son éditeur de perso Minecraft va enfin avoir son éditeur de perso

On s'étonne que ce ne soit pas arrivé avant mais sachez que des années après sa sortie, l'attendu éditeur de personnage pour Minecraft est désormais une réalité ou presque puisque pour l'heure uniquement disponible en bêta pour les joueurs PC, Xbox One et Android. Dès que tout fonctionnera à merveille, la MAJ sera effective pour la totalité des supports, sauf une fois sur les diverses PlayStation puisque n'étant pas inclus dans la famille « Bedrock » (faute de validation du total cross-play).



Vous pouvez ci-dessous visionner quelques images en sachant que l'arrivée de cette fonction n'empêchera pas de nouveaux skins payants dans la grosse boutique accessible aux quelques 112 millions d'actifs chaque mois.