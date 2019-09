Asia : FFVII & VIII en boîte sur Switch Asia : FFVII & VIII en boîte sur Switch

Square Enix annonce une mise en boîte pour les remasters de Final Fantasy VII et Final Fantasy VIII, uniquement sur Switch et il faudra malheureusement passer par l'import Asia d'ici la fin d'année pour se procurer la chose, avec l'évidente conséquence d'un choix unique entre les textes japonais et US.



Cela reste pour l'heure la seule occasion d'avoir une version physique des deux jeux, et tant pis si on se contente du strict minimum pour la jaquette « Twin Pack ».