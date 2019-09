Allison Road semble mort pour de bon

Objet d'une vive curiosité après l'affaire, le survival-horroraura finalement connu le même destin et même pire, ayant réussi à être annulé trois fois.En effet, après l'échec de la trop gourmande campagne Kickstarter, le projet était considéré comme mort avant de recevoir le soutien de Team 17, qui a finalement préféré jeter l'éponge sans trop donner d'explications. Nouvelle annulation mais c'était sans compter sur la bonne volonté des développeurs qui ont rapidement annoncé qu'il y avait de nouveau un pouls en reprenant le chantier sous la bannière indépendante.Malheureusement, comme le note le site US, ça semble cette fois foutu pour de bon : pire encore que l'absence de nouvelles depuis trois ans, l'équipe a en douce fermé tous les médias reliés au jeu, que ce soit les comptes Twitter et Facebook, mais aussi la page Youtube.Tant pis. Et dommage.