Sony : nouveau State of Play le 24 septembre !

Les rumeurs allaient dans ce sens et c'est maintenant officiel : Sony tiendra son nouveau State of Play ce 24 septembre, soit l'indéniable occasion de rebondir sur la présentation presse de The Last of Us II qui aura lieu... ah bah tiens, le même jour.



On imagine aussi grignoter un peu de Medievil, Concrete Genie et pourquoi pas Death Stranding pour faire lien avec le planning de fin d'année.



UPDATE



- 24 septembre à 22h00 précisément.

- Durera une vingtaine de minutes.

- Sony préfère prévenir qu'il n'y aura évidemment rien concernant une certaine Next Gen.