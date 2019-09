Shantae and the Seven Sirens d'abord sur l'Apple Arcade, et en format épisodique Shantae and the Seven Sirens d'abord sur l'Apple Arcade, et en format épisodique

Si WayForward avait déjà annoncé vouloir sortir son Shantae and the Seven Sirens sur tous les supports, le développeur avait omis un petit détail et même deux : il s'agira au préalable d'une exclusivité au service Apple Arcade, avec diffusion en format épisodique. Le lancement de la « Partie 1 » aura d'ailleurs lieu dans la journée.



On peut du coup estimer que ce cinquième chapitre attendra la diffusion de tous ces morceaux pour atteindre les autres supports, donc PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, afin que chacun puisse découvrir cette nouvelle aventure nous emmenant dans les cieux, avec l'ajout d'un système de cartes à collectionner pour modifier ses compétences.