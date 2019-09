Shuhei Yoshida : Sony a des plans pour faire durer Dreams une dizaine d'années Shuhei Yoshida : Sony a des plans pour faire durer Dreams une dizaine d'années

Dreams devrait accaparer l'attention de Media Molecule pendant encore un très long moment, peut-être même durant la totalité de l'ère PlayStation 5, Shuhei Yoshida venant d'affirmer que Sony a une vision d'au moins 10 ans pour ce titre communautaire dont le contenu et les outils ne feront que gonfler avec le temps.



Le titre est d'ailleurs toujours en phase Early Access et on ignore encore quand sortira la véritable « 1.0 », attendue par de nombreux joueurs puisque ce lancement coïncidera probablement avec la compatibilité PlayStation VR.



Bonus :

Durant cette même interview, Yoshida a déclaré avoir en vue de possibles partenariats Worldwide Studios avec des développeurs asiatiques (donc Chine et Corée du Sud par exemple), sans préciser pour autant si on parle d'édition ou de futurs rachats.