One Piece WS gonfle un peu son post-game

Au cas où vous auriez l'intention de vous procurer plus tard(ou que vous attendez tout simplement son arrivée dans le Game Pass), sachez que le titre vient d'étoffer un peu son post-game avec l'arrivée de nouvelles missions, quatre nouveaux groupes de pirates à affronter et un nouvel équipement dont il faut trouver le plan au préalable.En plus de cela, le jeu corrige quelques habituelles problèmes de stabilité, rééquilibre la difficulté des affrontements de boss là encore en post-game et ajoute de nouvelles features pour le mode photo.Le patch (1.04) est dès à présent disponible pour préparer l'arrivée de la deuxième extension ce vendredi.