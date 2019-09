Dragon Quest I, II et III aussi sur l'eShop européen Dragon Quest I, II et III aussi sur l'eShop européen

Comme les japonais et les américains, les joueurs Switch européens pourront accueillir la toute première trilogie Dragon Quest le 27 septembre via l'eShop, soit le jour du lancement de Dragon Quest XI S.



N'espérez rien concernant une traduction FR, mais les anglophones pourront s'amuser à découvrir ou redécouvrir DQI (4,99€), DQII (6,49€) et DQIII (12,49€).