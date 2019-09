Yakuza 7 : invocations et activités annexes Yakuza 7 : invocations et activités annexes

Juste avant le TGS où l'on devrait avoir ce qu'il faut coté gameplay, avec un aperçu clair du système de combat, c'est de nouveau Famitsu qui lâche de nouvelles informations pour Yakuza : Like a Dragon avec quelques petites surprises :



- Il y aura des invocations ! En combat, Ichiban pourra sortir son smartphone pour « invoquer » l'aide d'un personnage (ça coûte un peu de sou), pouvant être le champion UFC Gary Buster Holmes (aperçu dans Kiwami 2) ou même une écrevisse géante car nous ne sommes plus à un délire près.



- Parmi les activités annexes, on trouvera un cinéma (avec mini-jeu de QTE pour éviter de s'endormir) mais également un jeu de kart où l'on est loin du Royaume Champignon vu les objets spéciaux : gatling et lance-roquettes.



- Nous aurons également des vraies bornes pachinslot (dont une tirés de Million God), les plus chanceuses étant, comme dans la réalité, celles situées plus près de l'entrée.



Sortie prévue le 16 janvier 2020 au Japon puis plus tard dans la même année en occident.