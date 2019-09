Disney cherche à se débarasser de la filiale JV acquise après son rachat de la Fox Disney cherche à se débarasser de la filiale JV acquise après son rachat de la Fox

Disney avait prévenu qu'en dehors de quelques partenariats à droite/à gauche, le jeu vidéo, ce n'était plus trop son délire depuis l'échec de Disney Infinity 3.0 et à en croire les sources de Bloomberg, c'est l'entreprise FoxNetxt Games qui va en payer le prix à son tour.



Appartenant au géant 21st Century Fox, lui même racheté par Disney pour quelques 70 milliards de dollars, le studio devrait être vendu au plus offrant, ce qui est toujours difficile quand on sait que ses principaux projets viennent de licences dont l'accès ne lui sera plus forcément garanti, de Marvel Strike Force à un jeu mobile Avatar en passant par un mystérieux shooter Aliens prévu sur PC et consoles.



De son coté, Disney poursuivra dans tous les cas ses poignées de mains avec les plus grands, que ce soit EA (Star Wars), Ubisoft (Avatar), Square Enix (Avengers) et, on l'espère, Sony (Spider-Man).