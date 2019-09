NSO : les nouvelles sorties NES & SNES se feront désormais de manière irrégulière NSO : les nouvelles sorties NES & SNES se feront désormais de manière irrégulière

Avoir largué d'un coups une vingtaine de jeux Super NES sur le service NSO de la Switch, c'était une excellente chose, mais malheureusement, cela cache une potentielle mauvaise nouvelle. Le site américain Vooks a en effet repéré l'ajout discret d'une mention sur le site officiel japonais, attestant que le largage de nouveaux titres NES et Super NES ne se feraient plus tous les mois comme c'était le cas depuis un an.



Après contacté l'éditeur, ce dernier a confirmé qu'il y aurait bien d'autres jeux à l'avenir, mais qu'à partir de maintenant, il n'y aura plus de « calendrier régulier ». Si certains espèrent naïvement que cela peut accélérer les sorties, il faut surtout comprendre que les MAJ se feront désormais « n'importe quand », et qu'il n'est pas impossible qu'on tombe de temps en temps sur de gros creux.