Xbox Game Pass : les jeux de septembre (Part.1)

Microsoft nous dévoile la première fournée de jeux Xbox Game Pass pour ce mois de septembre, avec certains déjà connus comme évidemment Gears 5 qui sera forcément au rapport dès son Day One (voir quatre jours avant pour les abonnés Ultimate).



La deuxième fournée sera livrée au milieu du mois, et deux représentants sont déjà annoncés.



5 septembre :

- Dead Cells (PC et Xbox)

- Metal Gear Solid HD Collection (Xbox)



6 septembre :

- Creature in the Well (PC et Xbox)

- Gears 5 (PC et Xbox, le 10 pour les non-Ultimate)



12 septembre :

- Enter the Gungeon (PC et Xbox)

- Gonner Blueberry Edition (PC et Xbox)



Seconde moitié du mois :

- Bad North : Jotuun Edition (PC)

- Shadow Warriors 2 (PC, déjà dispo sur Xbox)