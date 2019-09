Virtuos tease encore des projets Switch Virtuos tease encore des projets Switch

Sans savoir encore si cela aura un lien avec le Nintendo Direct de ce soir (minuit), le studio Virtuos déclare auprès du site US « Nintendo Life » avoir été contacté par plusieurs tiers pour proposer de nouveaux projets Switch avec probablement du portages dans le lot mais pas que puisqu'on nous parle de « versions spécifiques », donc pourquoi pas des sortes de spin-off dédiés pour mieux les adapter au support.



Nul doute que le studio acceptera de nombreuses commandes après avoir pris ses aises sur l'hybride, étant déjà responsable des transferts de Starlink, Dark Souls Remastered et prochainement The Outer Worlds.