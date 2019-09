Dr. Mario World fait (de loin) le pire démarrage pour un jeu Nintendo sur mobiles Dr. Mario World fait (de loin) le pire démarrage pour un jeu Nintendo sur mobiles

Le dernier rapport de SensorTower indique une performance des plus dramatiques pour Dr. Mario World qui incarne le pire démarrage pour un jeu Nintendo sur mobile, sans compter le cas Miitomo qui de toute façon pouvait être difficilement considéré comme un « jeu ».



Si en terme d'audience, le puzzle-game s'en sort très bien avec 7,4 millions de joueurs ayant téléchargé le jeu, soit bien plus qu'un Dragalia Lost, la plupart n'ont pas souhaité mettre un centime dans les micro-transactions, avec donc seulement 1,4 million de dollars en recettes pour le premier mois.



A titre de comparaison, voici les données pour chacun des jeux pour la période de lancement :



1) Fire Emblem Heroes : 67,6 millions de dollars

2) Super Mario Run : 30,5 millions

3) Dragalia Lost : 26,4 millions

4) Animal Crossing : Pocket Camp : 13,6 millions

5) Dr. Mario World : 1,4 million



Pendant ce temps, et on peut en parler car Nintendo récupère un petit pourcentage dessus, Pokémon GO continue d'afficher une forme indécente : août 2019 fut le deuxième mois le plus porteur du jeu en terme de revenus (derrière septembre 2016). Le titre s'approche aujourd'hui des 3 milliards de dollars en recettes, soit l'équivalent de 50 millions de jeux en boîte.



A voir maintenant si Mario Kart Tour aura enfin le vrai succès attendu par la firme : début de réponse ce 25 septembre (sortie sur iOS & Android).