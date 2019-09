[Rumeur] Un personnage SNK pour le quatrième DLC de Super Smash Bros Ultimate [Rumeur] Un personnage SNK pour le quatrième DLC de Super Smash Bros Ultimate

Alors que les deux premiers DLC de Super Smash Bros. Ultimate sont disponibles depuis quelques temps (Joker et les Héros de Dragon Quest) et qu'on attend maintenant celui de Banjo & Kazooie d'ici la fin d'année, un indice de taille vient d'émerger pour le quatrième et avant dernier.



C'est en effet sur le site officiel UK de Nintendo qu'une page est apparu pour ce « Challenger Pack 4 » qui comme d'habitude offrira un personnage, un stage ainsi que plusieurs musiques, et si on ne prêtera pas forcément attention à la date (29 février 2020) qui peut très bien être un placeholder, surtout que c'est un samedi, le copyright « SNK Corporation » en bas de page n'est pas tombé dans l'oeil d'un aveugle.



Avec de nouvelles rumeurs sur un prochain Nintendo Direct (coutumier en septembre de toute façon), peut-être aurons nous rapidement le fin mot de tout cela et reste à voir, si confirmé, sur quoi Masahiro Sakurai aura misé. Du King of Fighters ? Samurai Shodown pour faire lien avec la version Switch prévue en décembre ? Ou pourquoi pas du Metal Slug vu que la licence doit faire son grand retour en 2020 ?