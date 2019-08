TGS : toujours aucune conférence pour Sony, mais une forte présence sur le showfloor TGS : toujours aucune conférence pour Sony, mais une forte présence sur le showfloor

On ne va pas faire les surpris : la discrète communication de Sony cette année (qui sait néanmoins lâcher des trucs au bon moment) se ressentira également au TGS où le constructeur déclare n'avoir cette fois aucune conférence en amont, quelle que soit sa forme. Aucun State of Play ne semble également au programme. Déjà absent à l'E3 dernier et sans PS Experience en vue, le prochain RDV sur la scène se situera indéniablement durant le premier semestre 2020, où l'heure sera à dévoiler une certaine Next Gen.



Pour autant, contrairement à l'E3 justement, Sony fera néanmoins part de sa présence sur le showfloor avec un gros écran pour Death Stranding et tout un tas de bornes, de FFVII Remake à NiOh 2 en passant par Modern Warfare.



Certains tiers, qui doivent être au courant de cette nouvelle politique temporaire, ont déjà anticipé la chose avec des présentations récentes de Yakuza 7 et Shin Sakura Taisen, tandis qu'on attend la révélation de Project REsistance (le « nouveau » Resident Evil) ce 9 septembre.