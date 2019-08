La compile Aladdin & Le Roi Lion confirmée

La compilationetvient d'être officialisée et autant entrer de suite dans le vif du sujet : non, la version Snes du premier cité (donc la meilleure #débat) n'est pas proposée dans le lot. En effet, par multiples versions, il s'agissait en fait des versions GameBoy (voir Color). Tant pis.On vous laisse avec le trailer qui se contente d'un « fin d'année » sur PC, PS4, One et Switch, avec édition boîte pour les trois consoles.