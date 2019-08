Telltale Games vient de ressusciter Telltale Games vient de ressusciter

Nouveau rebondissement dans l'affaire Telltale Games… qui vient soudainement de ressusciter. Déclarée en faillite il y a quelques mois, la société et la totalité de ses actifs ont été rachetés par le groupe LCG Entertainement qui va pouvoir remettre en vente certaines productions, développer d'éventuelles suites, mais également de nouvelles licences.



On nous indique par exemple que le groupe garde ses droits sur The Wolf Among Us et Batman, mais l'inconnu demeure concernant Borderlands, Game of Thrones ou encore Minecraft. En revanche, il est clair que le projet avorté Stranger Things est revenu entre les mains de Netflix qui peut désormais en faire ce qu'il souhaite, de même que pour The Walking Dead (appartenant désormais à Skybound).



Le « nouveau Telltale » est à présent dirigé par Jamie Ottilie et Brian Waddle qui comptent bien ne pas réitérer les erreurs du passé, avec déjà la volonté de pousser le point technologique, quitte à aller voir ce qui se fait ailleurs au niveau des animations.



D'anciens employés vont revenir, au départ en soutien puis potentiellement à plein temps, et le studio déclare vouloir « reprendre certaines histoires ». De quoi donner un bel espoir pour The Wolf Among Us 2.