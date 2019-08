Star Ocean FDR : quelques visuels avant le TGS Star Ocean FDR : quelques visuels avant le TGS

S'il n'est même pas indiqué jouable sur les stands du TGS, le Star Ocean : First Departure R profitera bien de l'événement japonais pour donner des nouvelles avec très probablement une date de sortie pour cette nouvelle édition prévue sur PlayStation 4 et Nintendo Switch.



En voici toujours quelques visuels pour rappeler qu'il s'agira bien d'un portage tiré de la version PSP, elle-même remake du tout premier épisode de la franchise, avec ici l'ajout d'un doublage intégral et de nouvelles illustrations (on pourra néanmoins garder les originales).