Charts UK : l'increvable Mario Kart 8 Deluxe

Alors que les sorties reprennent véritablement cette semaine, l'institut Gfk nous fait un nouveau bilan des charts UK où la Switch profite encore du soleil en offrant du boost à une bonne partie de son catalogue, permettant à Mario Kart 8 Deluxe de reprendre la première place du classement, et même topo pour d'autres représentants du plombier à moustache : + 9 % pour Super Mario Maker 2 et + 76 % pour Super Mario Odyssey. De son coté, Mortal Kombat 11 profite d'un appel d'air (= promo) pour regrimper en trombe les différentes marches.



L'unique entrée de la semaine est le nouveau Yu-Gi-Oh, tandis qu'il ne faudra pas demander où se trouve Oninaki, le titre n'étant sorti qu'en dématérialisé.



Note : si l'on combine toutes les versions de Minecraft, c'est lui le premier.



1. Mario Kart 8 Deluxe (+2)

2. Super Mario Maker 2 (=)

3. Crash Team Racing : Nitro Fueled (-2)

4. Mortal Kombat 11 (+36)

5. Super Mario Odyssey (+9)

6. Minecraft Switch (+1)

7. GTA V (-3)

8. Red Dead Redemption 2 (-2)

9. The Division 2 (+4)

10. Yu-Gi-Oh : Legacy of the Duelist (N)