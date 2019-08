La franchise Persona passe les 10 millions

La franchisepasse un nouveau cap dans son histoire avec plus de 10 millions de ventes (spin-off inclus) depuis son arrivée sur le marché en 1996. Cela fait 700.000 de plus qu'en octobre 2018, ce chiffre étant dû au lancement desur les différents territoires, ainsi que quelques miettes supplémentaires grappillées parqui reste à ce jour le poids lourd de la série avec environ 2,5 millions de ventes, et bientôt un bonus de taille par la sortie fin octobre (au Japon) de sa version « Royal », attendue ensuite pour le printemps 2020 chez nous.