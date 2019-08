On se demandait pourquoi Microsoft avait fait deune exclusivité PC à l'E3 2018, mais il n'y a finalement pas de réponse à chercher puisque ce spin-off qui n'a pas encore de date de sortie arrivera finalement sur Xbox One comme vient de l'annoncer Rod Fergusson via Twitter.Rod qui en profite pour indiquer que c'est le studio Splash Damage qui prend en charge le projet, dont on n'attend d'ailleurs des nouvelles. En attendant, revoici la présentation qui a déjà plus d'un an.